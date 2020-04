Expozitie de icoane pictate de copii pentru a-i ajuta pe cei aflati in suferinta

"Icoana din sufletul copiilor - picteaza, daruieste, inspira" este titlul celui mai nou proiect realizat de Asociatia CONIL in parteneriat cu Platforma FA BINE. Expozitia, care include lucrari realizate de copii in sprijinul semenilor lor mai putin norocosi, respecta distantarea sociala, motiv pentru care este prezentata exclusiv in mediul online.