Expozitie de pictura Doina Mihailescu, la Muzeul Unirii Iasi „Intre ZI si VIS (gradina am vrut sa fiu...)”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Arta si Muzeul Unirii, in parteneriat cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania organizeaza, in perioada 5 septembrie – 10 octombrie 2019, expozitia de pictura „Intre ZI si VIS (gradina am vrut sa fiu...)”, semnata de Doina Mihailescu (Timisoara). Vernisajul va avea loc joi, 5 septembrie 2019, ora 18.00, la Muzeul Unirii din Iasi (Strada Lapusneanu nr. 14). Artist format in tara si strainatate, cu o ampla si variata experienta profesionala, Doina Mihailescu este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timisoara – Facultatea de Arta, restaurator, expert in evaluarea si restaurarea picturii pe lemn, autor de studii despr ...