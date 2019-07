Expozitie de tehnica de lupta! Ziua MAI sarbatorita in centrul Iasului

Ziua MAI sarbatorita in centrul Iasului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maine, 16 iulie, in fata Palatului Culturii vor avea loc o serie de manifestari dedicate zilei Ministerului Afacerilor Interne. Institutiile din subordinea ministerului, Politia, STS, ISU, Jandarmeria etc. vor expune tehnica de lupta si interventie pe esplanada din fata cladirii Palatului Culturii. In interiorul Palatului vor avea loc o serie de prezentari ale acestor institutii. MAI asteapta in numar cat mai mare pe toti cei care vor sa afle istoria MAI. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. palatului culturii politia ...