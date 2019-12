Expozitie dedicata Revolutiei Romane, deschisa de Printul de Wales la sediul ICR Londra

Expoziţia de fotografie "Apertures of a Revolution. Fotografii din decembrie 1989", organizată de Institutul Cultural Român din Londra în parteneriat cu Ambasada României şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, a fost deschisă joi în capitala Marii Britanii de Prinţul de Wales, alături de ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Dan Mihalache, informează ICR într-un comunicat de presă. Foto: (c) Radu TUŢĂ/AGERPRES FOTO Expoziţia redă vizual povestea Revoluţiei Române, folosind fotografii făcute acum 30 de ani la Timişoara şi Bucureşti. Ambasadorul Dan Mihalache i-a mulţumit Prinţului de Wales pentru înalta onoare de a celebra împreună cu poporul român momentele excepţionale de curaj, în căutarea libertăţii, din decembrie 1989. Foto: (c) Radu TUŢĂ/AGERPRES FOTO Cu această ocazie, Magda Stroe, coordonatorul activităţii ICR Londra, i-a prezentat Prinţului de Wales pe artiştii români care vizitează şcoli din Marea Britanie în cadrul proiectului educaţional "Legacies of Courage / Moşteniri ale Curajului", dedicat Revoluţiei Române. La eveniment au participat membri ai comunităţii româneşti din Londra, fotoreporterul AGERPRES Sorin Lupşa, unul dintre autorii imaginilor expuse, precum şi parteneri britanici ai Institutului Cultural Român şi ai Ambasadei României. Foto: (c) Radu TUŢĂ/AGERPRES FOTO La sfârşitul vizitei, ambasadorul Dan Mihalache şi Claudia Nicolae, directorul general al AGERPRES, i-au oferit Prinţului de Wales o fotografie din expoziţie, care are mesajul "Copiii noştri vor fi liberi". Evenimentul a continuat cu proiecţia filmului documentar "After the Revolution / După revoluţie", martor al societăţii româneşti imediat după căderea regimului comunist, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu regizorul Laurenţiu Calciu şi producătorul Rupert Wolfe Murray.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)