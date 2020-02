Extractia gazelor din perimetrul Midia incepe anul viitor, anunta Black Sea Oil Gas

Primele extracţii de gaz din perimetrul Midia din Marea Neagră s-ar putea face în primul trimestru al anului viitor, a declarat Mark Beacom, CEO Black Sea Oil & Gas. „Investiţia totală în proiect este de 400 de milioane de dolari. Până acum am cheltuit 200 de milioane de dolari pentru exploatare şi încă 200 milioane de dolari pentru a extrage primele molecule de gaz. Sperăm să recuperăm întârzierile. Probabil că în primul trimestri din 2021 vom vedea primele extracţii“, a spus Mark Beacom.Black Sea Oil & Gas a luat decizia de a investi în februarie 2019, dar au apărut întârzieri din cauza „legislaţiei ostile“, respectiv OUG 114.„Am ales să investim acum un an şi am mers mai departe cu proiectul. Construim o platformă pe şantier şi am comandat echipamente pentru conectarea platformei. Suntem la 15% din lucrări faţă de 25% cât ar fi trebuit să fim. Estimăm că până anul viitor proiectul va fi finalizat“, a spus Mark Beacom.La început de februarie, Black Sea Oil & Gas anunţa, într-o declaraţie făcută S&P Global Platts, că va continua proiectul Midia indiferent de decizia pe care autorităţile o vor lua în privinţa prevederilor legii offshore şi a OUG 114.Compania anunţa că, împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources şi Gas Plus International, a aprobat deciziei finală de investiţie în Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD), în valoare de 400 de milioane de dolari.„Decizia finală de investiţie a fost luată cu bună-credinţă, pornind de la premisa că BSOG şi partenerii săi de concesiune vor reuşi restabilirea tuturor drepturilor acestora, în sensul eliminării oricăror taxe şi contribuţii suplimentare recent introduse, precum şi a oricăror restricţii privind libera circulaţie a gazelor pe o piaţă deplin liberalizată, conform legislaţiei europene. Acestea sunt necesare atât pentru a face Proiectul MGD o investiţie viabilă, cât şi pentru a încuraja viitoarele proiecte de dezvoltare a gazelor naturale din Marea Neagră“, sublinia atunci reprezentanţii BSOG.Capacitatea de producţie estimată va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României, conform estimărilor companiei. Gazele tratate vor fi livrate în Sistemul Naţional de Transport operat de SNTGN Transgaz SA (Transgaz) la staţia de măsurare a gazelor aflată în cadrul STG.Recent, BSOG a încheiat un acord de vânzare a gazelor cu o filială din România a Engie pentru întreaga producţie de gaze naturale, mai puţin cota pe care producătorii sunt obligaţi să o vândă pe piaţa centralizată. De asemenea, BSOG a încheiat cu Transgaz un contract de transport al gazelor naturale pentru o perioadă de 15 ani.