Extrema dreapta a pornit la Varșovia Marșul Independenței

Câteva mii de polonezi au început luni la Varşovia Marşul Independenţei, organizat în ultimii zece ani de extrema dreapta, participanţii fluturând drapelul naţional roşu şi alb, în mijlocul fumigenelor de aceleaşi culori, relatează AFP, potrivit Agerpres.

'Dumnezeu, Onoare şi Pace', au scandat manifestanţii la începutul adunării, după ce au cântat imnul naţional.

În acest an, marşul este plasat sub lozinca 'Ia întreaga naţiune sub protecţia ta', un citat dintr-un cântec dedicat Fecioarei Maria, al cărei cult rămâne puternic în Polonia.

Acest marş, iniţial marginal, a devenit de-a lungul anilor o importantă manifestare în amintirea redobândirii de către polonezi a suveranităţii naţionale la 11 noiembrie 1918, după 123 de ani de ocupaţie sub Rusia ţaristă, Prusia şi Imperiul austro-ungar.

Cortegiul îi reuneşte în fiecare an, sub o supraveghere strictă din partea forţelor de ordine, pe liderii şi simpatizanţii de extremă dreapta. Numeroşi participanţi îşi justifică prezenţa prin simpla dorinţă de a-şi arăta patriotismul şi ataşamentul faţă de independenţa ţării, un sentiment foarte viu în rândul polonezilor.

'Este cea mai mare manifestaţie patriotică, anti-globalistă şi incorectă politic din Europa', a scris luni pe Twitter Krzysztof Bosak, un deputat de extremă dreapta ales în octombrie în noul parlament polonez.

La ora 12.00 fix, în numeroase locuri din ţară, polonezii au intonat imnul, într-un moment rar de unitate naţională într-o ţară profund divizată.

Guvernul şi preşedintele Andrzej Duda, deşi proveniţi din rândurile dreptei naţionaliste şi conservatoare, au ignorat marşul, participând la ceremonii oficiale tradiţionale organizate cu fast: defilări militare, discursuri, concerte şi depuneri de jerbe la mormintele părinţilor independenţei poloneze.

Membri şi susţinători ai opoziţiei de centru şi de stânga aveau în program propriile manifestări de celebrare.

În multe oraşe, adunările şi ceremoniile de Ziua independenţei au păstrat caracterul sărbătoresc, mai puţin marcat de divizările politice.