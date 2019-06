FABULOS! Iasul este, din nou, fruntas la nivel national dupa numarul de medii de zece

Palatul Culturii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); An de an, judetul Iasi este un obisnuit al topului national pe medii. Fie ca vorbim de Evaluare Nationala, sau Bacalaureat, Iasul este judetul cu cele mai multe medii de zeci. Ca o clarificare, putem mentiona ca Bucurestiul este pe primul loc, dar are o populatie mult mai mare decat judetul Iasi. Iata numarul de medii de zeci in judetele ''concurente'' Iasului Rezultate Evaluare Nationala 2019. Notele au fost publicate pe edu.ro! Iata cate medii de 10 s-au obtinut in judetul Iasi Bucuresti - 48 de medii de zece Iasi - 35 de medii de zece Cluj 28 de medii de zece Constanta - 24 de medii de zece Timisoara - 23 de medii de zece. Top trei scoli dupa numarul de medii de 10 ...