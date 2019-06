Fabulos! Razvan Popescu a pierdut 50 de kilograme! Cum a reusit sa slabeasca! Iata secretul

razvan popescu3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan Popescu, cunoscut de la radio ZU, a uimit pe toata lumea dupa ce a reusit sa slabeasca 50 de kilograme intr-un an. Acesta cantarea 130 de kilograme anul trecut, iar acum a ajuns sa aiba 80 de kilograme. Razvan Popescu a vorbit despre dieta lui si despre kilogramele in plus intr-un interviu pentru click.ro. „Cu slabitul e ca si cu lasatul de fumat, se produce intr-o zi un declin si spui stop. Kilogramele sunt cel mai parsiv lucru din lumea asta, se lipesc de tine extrem de usor si intr-un mod foarte placut, iar intr-o zi iti dai seama ca ai depasit cu mult normalul, doar ca este prea tarziu. Elena Basescu, intrebata unde si-a facut implant de gambe. N-ai sa crezi ce ras ...