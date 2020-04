Facebook a lansat Messenger Rooms si a anuntat optiuni noi care vor fi disponibile pe platformele companiei

Facebook a lansat vineri Messenger Rooms, un serviciu ce permite realizarea de apeluri video de grup, şi a anunţat opţiuni noi care vor fi disponibile pe platformele companiei, în contextul în care, în ultima perioadă, cererea pentru conţinut video transmis în timp real a fost tot mai mare.

Apelurile video Messenger Rooms pot fi create prin intermediul Messenger sau Facebook, iar cei care le găzduiesc pot invita pe oricine să participe, indiferent dacă participanţii au sau nu cont de Facebook. În curând, acestea vor permite participarea a până la 50 de persoane simultan, fără o limită de timp, precizează compania într-un comunicat de presă.Iniţiatorii unui apel video prin Messenger Rooms îl pot distribui pe Facebook, în Noutăţi, Grupuri sau Evenimente, astfel încât să fie cât mai uşor pentru participanţi să se alăture. În curând, acest tip de apel video va putea fi creat şi din Instagram Direct, WhatsApp şi Portal.





Atunci când prietenii sau comunităţile unui utilizator creează apeluri video folosind Facebook Rooms şi sunt deschise pentru el, acesta le va putea vedea pe Facebook, având astfel posibilitatea de a descoperi noi lucruri pe care le poate face şi oameni cu care poate petrece timp. Iar când o persoană primeşte o invitaţie să se alăture unui apel, poate să facă acest lucru de pe telefon sau computer, fără să fie nevoie să descarce vreo aplicaţie, detaliază compania.

Pe lângă efectele de realitate augmentată (AR) disponibile pe Messenger, precum clasicele urechi de iepure, Facebook va introduce noi efecte care au la bază inteligenţa artificială (AI) pentru a îmbunătăţi experienţa apelurilor video realizate pe Messenger de pe telefonul mobil. În plus, compania anunţă şi fundaluri la 360 de grade care îi transpun pe utilizatori în spaţii extraordinare. Vor exista 14 noi filtre cu lumină de atmosferă, alături de noi efecte AR care vor permite utilizatorilor să îşi sărbătorească ziua de naştere sau să se alăture unui camping cu prietenii, de acasă.

Sursa foto: messengernews.fb.com

În dezvoltarea Messenger Rooms, siguranţa şi confidenţialitatea au fost prioritare, astfel încât cei care folosesc noua opţiune să se simtă confortabil atunci când se conectează cu familia, prietenii şi comunitatea din care fac parte. Conform comunicatului, Facebook nu vizionează şi nu ascultă apelurile, iar persoana care creează apelul controlează cine se poate alătura apelului, pentru cine este vizibil şi dacă acesta este deschis altor participanţi sau nu. Aceasta trebuie să fie prezentă pentru ca apelul să poată începe şi poate oricând să scoată participanţi din conversaţie.

Serviciul Messenger Rooms este disponibil începând de săptămâna aceasta în unele ţări, urmând ca în perioada următoare să fie extins şi pentru celelalte.



Extinderea apelurilor video de grup pe WhatsApp



Facebook mai anunţă că apelurile video pe WhatsApp reprezintă o altă modalitate de a păstra legătura cu cei aflaţi la distanţă. În curând, utilizatorii vor putea să se bucure de apeluri de grup, de voce şi video, cu până la 8 participanţi. La fel ca până acum, apelurile sunt securizate prin criptare end-to-end, aşa că nimeni nu poate să citească sau să asculte conversatiile private, nici măcar WhatsApp.



Sursa foto: about.fb.com

Noi opţiuni pentru Live Video pe Facebook şi Instagram



Facebook Live şi Instagram Live, folosite pentru sesiuni de sport, lecţii de gătit, şi multe altele, primesc acum noi funcţii.

Pe Facebook - opţiunea "Live With" va fi din nou disponibilă, astfel că utilizatorii vor putea adăuga încă o persoană în video-ul lor live, indiferent unde se află aceasta. În plus, utilizatorii pot adăuga acum un buton pentru donaţii în transmisiunile live, în toate ţările în care strângerile de fonduri pentru organizaţii nonprofit sunt disponibile. Cei care au date mobile limitate sau nu au cea mai bună conexiune la internet au acum opţiunea de a asculta conţinutul, fără să urmărească şi clipul video. În plus, pentru cei care nu au un cont de Facebook, cele mai multe dintre videoclipurile live distribuite public sunt acum disponibile şi pe web, iar unele dintre pagini pot oferi un număr de telefon fără taxă, care le permite utilizatorilor să asculte conţinutul audio folosind orice telefon.



Sursa foto: about.fb.com

Pe Instagram, utilizatorii pot urmări clipuri video live şi pot adăuga comentarii la acestea de pe desktop. Astfel, acum este posibil, de exemplu, să urmăreşti ora de yoga pe un ecran mare sau să asculţi un concert live în timp ce lucrezi. La scurt timp după începerea live-ului, utilizatorii vor putea să salveze clipurile video pe IGTV, astfel încât să fie disponibile mai mult decât cele 24 de ore la care este limitat conţinutul distribuit pe Stories şi să fie mai uşor de găsit.



Sursa foto: about.fb.com

O altă noutate este că, în curând, utilizatorii vor putea să intre live din Portal pe pagini şi grupuri de Facebook. Aplicaţia Facebook Live de pe Portal deja le permite acestora să transmită live pe profilurile lor, dar începând de luna aceasta vor putea să distribuie conţinutul şi către comunităţile lor. Indiferent că transmit un tutorial de make-up, de gătit sau o conversaţie cu un prieten, camera inteligentă disponibilă, care foloseşte AI, se asigură că încadrarea este perfectă, astfel încât ei să se poată concentra pe ceea ce fac.



Messenger Kids se extinde la nivel global şi primeşte noi opţiuni



Facebook a început extinderea aplicaţiei gratuite pentru apeluri video şi mesaje Messenger Kids în peste 70 de ţări şi adăugarea de noi opţiuni prin care părinţii îi pot ajuta pe cei mici să rămână în contact cu prietenii lor.



Sursa foto: about.fb.com

Întâlniri virtuale în Facebook Dating



Facebook anunţă o nouă opţiune pentru Facebook Dating, prin care se poate face o invitaţie la o întâlnire virtuală. Această opţiune va putea fi accesată în lunile următoare în toate ţările în care Facebook Dating este disponibil.

Sursa foto: about.fb.com/