Facebook anunta schimbari importante. Ce modificari promite Mark Zuckerberg

„Schimbările vin după un an 2018 dificil, în care Facebook a primit critici dure pentru modul dezastruos în care a gestionat datele personale ale celor peste 2 miliarde de utilizatori.Pe măsură ce lumea devine mai mare și mai conectată, avem nevoie de intimitate mai mult ca niciodată. De aceea, cred că viitorul va fi privat. Acesta este următorul capitol pentru serviciile noastre. Vom da posibilitatea miliardelor de oameni din toată lumea să poarte cele mai personale conversații fără să-și facă griji că hackerii, guvernele sau chiar noi putem vedea ce discutați. Am construit o nouă aplicație pentru desktop, pentru conversații în scris și video. Numim această variantă FB5. Pune un accent mult mai mare pe comunități și le dă un rol la fel de important ca și prietenilor. Aplicația va avea un design mult mai curat, grupurile private vor fi în centrul experienței. De asemenea, refacem site-ul Facebook complet, de la zero, îl reproiectăm pentru a fi mai rapid și mai simplu, a declarat șeful companiei din California, Mark Zuckerberg.