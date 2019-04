Facebook, WhatsApp si Instagram au picat in mai multe tari! Ce s-a intamplat cu retelele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Retelele de socializare au picat joi dupa amiaza, in mai multe zone din Europa, intre care si Romania si Ungaria. Potrivit utilizatorilor, , Instagram si Messenger au picat joi, in mai multe zone din Europa. ”Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can” ( n.r. Ne pare rau, ceva nu functioneaza. Lucram pentru a remedia problema in cel mai scurt timp) a fost mesajul care a aparut atunci cand utilizatorii din Romania au incercat sa acceseze , joi, dupa ora 14:30. Vezi si: a salvat 1,5 milioane de adrese de e-mail fara ca utilizatorii sa stie Problema a durat cateva minute, timp in care nu au putut fi utilizate nici Instagram sau Messenge ...