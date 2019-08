Faceti cunostinta cu Marius, un tanar care a absolvit la UAIC si UMF! Are tot viitorul in fata, dar sufera de o boala extrem de rara! Iata cum il putem ajuta 

Marius google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marius Ciprian Vitalariu are 30 de ani si este din Botosani, iar de curand a aflat fulgerator ca sufera de o boala rara. Si anume anemie aplastica idiopata, formaa severa. Tanarul care lucreaza ca asistent medical la Spitalul Sf Spiridon din Iasi are acum nevoie de ajutorul nostru. Rudele sale au transmis un mesaj pe retelele de socializare pe care il redam mai jos: Boala a venit fulgerator, fara cauza si fara avertisment. Singurul remediu pentru aceasta boala extrem de rara este transplantul medular (celule stem hematopoietice). Pana la etapa de transplant, Ciprian face tratament cu ciclosporina si are nevoie de transfuzii cu trombocite de 3 ori pe saptamana.Alterna ...