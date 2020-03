FACTURA ORADIEI (Comentariu)

Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, iar în aceste zile avem parte de imagini extraordinar de puternice, precum Papa binecuvântând o piață pustie, sau sute de chinezi, lucrători la salubritate, care precum o armată, dezinfectează străzile din Wuhan. Trăim zile în care corul politicienilor trebuie să tacă și să se facă auzite vocile oamenilor de știință, iar aceștia spun, fără cea mai mică îndoială, că ceea ce au în comun nordul Italiei și regiunea Wuhan din China este poluarea și nivelul suspensiilor din atmosferă, care poartă virusul ucigaș, așezându-l, datorită gravitației, pe străzile orașelor, aceeași gravitație care a dărâmat Dealul Ciuperca, nepăsătoare fiind față de ambițiile primarului Bolojan. Și astfel, praful ridicat în ani de șantiere haotice va coborî peste Oradea, aducând cu el moartea nevăzută! Dacă vocea edilului ar fi fost o șoaptă, pentru ca cei care au înțeles să se facă auziți, am fi avut o Oradea mai puțin amenințată de coronavirus.

Dar cum ambițiile personale au stat întotdeauna în calea înțelepciunii, marele edil a considerat că este mult mai important să treacă prin Consiliul Local diverse alte „chestiuni” arzătoare, precum demolări sau noi șantiere, lăsând în aer subiectul dezinfectării străzilor. Mai degrabă mai devreme, decât mai târziu, sistemul medical din România va intra în colaps, copleșit de avalanșa de cazuri grave și atunci, ceea ce va face diferența între o zonă sau alta a țării va fi suma măsurilor preventive de genul dezinfecției străzilor, diminuarea poluării și a cantității de praf in atmosferă și lista nu e foarte lungă. Întrebat fiind, vice-primarul Florin Birta s-a ascuns sub lipsa unei decizii la nivel național! Ca și cum întreaga Românie ar trebui să vină și să-i spună când să ducă gunoiul acasă, când să dea cu aspiratorul, pentru că tot România a venit și i-a spus să dărâme dealul Ciuperca sau să mărească gigacaloria! După spusele domnului Birta, dacă se va decide așa ceva, se va apela la o firmă specializată in substanțe speciale și nu la RER...Îl informăm pe dl. Birta că in cazul de față, substanța specială este alcoolul etilic... De ce este nevoie de firme ultraspecializate? Sau sunt aspecte care ne scapă?

Rămâne întrebarea, își va asuma Bolojan vina, atunci când gravitatea cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 și numărul acestora în Oradea vor fi peste media din România? Sau tot ceea ce va urma va fi un „dat de la Dumnezeu”, o chestie naturală care nu ar fi putut fi evitată nicidecum? Sunt lucruri simple, aproape că nu ai nevoie să vină oamenii de știință și să-ți ofere argumente ca să-ți întemeiezi o decizie de bun-simț, de bun gospodar…

Din păcate, au trecut deja aproape două săptămâni de când a devenit clar că virusul este prezent în România; timp prețios care s-a pierdut în Oradea pentru că primarul nu a vrut să facă ceva, nu s-a îndurat să rupă niște bani din bugetul local, nu era pregătită nici o firmă care să realizeze dezinfecția străzilor, nu și-a dat seama cât de importantă este o asemenea măsură, toate acestea pe rând sau deodată. Important este că nu s-a făcut, iar noi vom achita nota de plată a nepăsării, neștiinței și a ambiției personale a primarului Bolojan de a demonstra că poate. Și să nu vă faceți iluzii, vom plăti cu vârf și îndesat aceasta factură!

un comentariu de Lilla Debelka, Președinte al departamentului pentru Românii de pretutindeni din cadrul Consiliului Național PSD