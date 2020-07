Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii a ocupat toate locurile scoase la concursul de admitere din iulie 2020

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii a Universității din București a ocupat toate locurile scoase la concursul de admitere licență la învatamantul cu frecvență sesiunea iulie 2020.

În urma acestei sesiuni la concursul de admitere licență pentru locurile la buget si taxă au fost ocupate toate locurile la toate specializările astfel:

La specializarea Jurnalism au fost ocupate 130 de locuri, din care 51 la buget si 79 la taxă.

La specializarea Comunicare si relații publice (CRP) s-au ocupat 120 de locuri, din care 45 la buget și 75 de locuri la taxă.

La specializarea Publicitate s-ao ocupat 74 de locuri scoase la concurs din care 23 la buget și 51 la taxă.

Decanul FJSC, conf. univ. dr. Antonio Momoc: ’A fost prima oară în istoria FJSC când am luat în considerare la concursul de admitere nota de la bacalaureat. Am păstrat totuși un examen sub forma unui eseu motivational în care am testat calitățile candidaților. Este un succes al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, rezultatul unui efort administrativ și de secretariat! Pentru candidați a fost simplu, ei s-au înscris pe o aplicație online unde au urcat documentele scanate, dar munca din spate a fost uriașă. Mai ales pentru confirmările locurilor.’

Învățământul la Distanță (ID) a fost la rândul său atractiv anul acesta: la ID s-au ocupat 37 locuri la specializarea CRP - ID, 20 locuri la Jurnalism - ID, 19 locuri la specializarea Publicitate - ID. FJSC va organiza sesiune de admitere la nivel licență în luna septembrie când vom scoate la concurs: 38 de locuri la CRP-ID, 30 de locuri la Jurnalism ID, 31 de locuri la Publicitate ID.

Cel mai probabil din octombrie vom relua cursurile într-un sistem hibrid: cursuri teoretice cu predare online și activități practice în grupe mici in laborator (radio, televiziune, |PR& publicitate).

Mai mult decât atât, printr-un parteneriat realizat de Prodecanul Dan Podaru cu agenția de publicitate WOPA, din toamnă facultatea va avea un laborator de publicitate modernizat și dotat la standarde internaționale.