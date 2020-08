Facut K. O. la Iași, Catalin Moroșanu intra in 'ringul' politic din Galați: 'Trebuie sa-mi demonstrez valoarea undeva'

Luptătorul K1 Cătălin Moroşanu a anunţat, vineri, la Galaţi, că va candida pentru funcţia de consilier judeţean la Galaţi, el urmând să deschidă lista PNL, relatează Agerpres. Sportivul, care este din Iaşi, a precizat că va intra în competiţia electorală pentru Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi la rugămintea preşedintelui organizaţiei judeţene a PNL, senatorul George Stângă, de care îl leagă o prietenie de pe vremea când amândoi făceau parte din structurile centrale de conducere ale tineretului liberal.

Cătălin Moroşanu a precizat că încă este consilier judeţean din partea PNL la Iaşi, dar în cel mai scurt timp va avea un nou act de identitate cu mutaţie în Galaţi, oraş în care urmează în prezent cursurile pentru un master în geopolitică la Universitatea Dunărea de Jos.

Acesta a mai spus că a ales să candideze pentru un mandat de consilier judeţean la CJ Galaţi, pentru că la CJ Iaşi nu a găsit sprijinul necesar implementării proiectului său de suflet- dezvoltarea sportului de masă la nivel judeţean.

A ales județul Galați pentru a „demonstra”

Proiectul, care va fi unul pilot, va fi implementat în judeţul Galaţi, a mai spus Cătălin Moroşanu, care a adăugat că urmăreşte atât educarea elevilor şi părinţilor acestora în spiritul conştientizării importanţei sportului în şcoală, dar şi construcţia de noi săli de sport în unităţile şcolare din judeţul Galaţi.

"Trebuie să-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judeţul Galaţi. Eu am făcut performanţă pentru România, cred că am reprezentat tricolorul la cel mai înalt nivel şi consider, cu performanţa mea, cu experienţa mea, că pot veni în Galaţi să fac acelaşi lucru. Proiectul meu este unul pentru sportul de masă, pentru copiii noştri, o educaţie sportivă care trebuie implementată la nivel judeţean. E foarte important să explicăm părinţilor că fiecare copil trebuie să facă sport. Un copil care face sport de la o vârstă fragedă ştie ce înseamnă concurenţa, înfrângerea, victoria şi uite aşa reuşim să creştem o naţie puternică şi competitivă de la vârstă fragedă", a spus sportivul.

CV-ul lui Cătălin Moroșanu

Cătălin Moroşanu a mai spus că nu este interesat să candideze şi la alegerile parlamentare din acest an. Sportivul are 36 de ani, s-a născut la Cotnari (Iaşi), este absolvent al Faculăţii de Drept şi este membru PNL din 2012, aflându-se la al doilea mandat de consilier judeţean din partea PNL Iaşi. Totodată, Cătălin Moroşanu este în prezent vicepreşedinte al PNL Iaşi, prim-vicepreşedinte al Tineretului Naţional Liberal şi secretar general regional pe NE Moldovei în cadrul Biroului Executiv al PNL.