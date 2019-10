Fagadau - Daca se revine la varianta anterioara pe strada Unirii, nu se va mai parca nici pe trotuar, nici pe carosabil!“

În timp ce mai mulţi locuitori din cartierul Faleză Nord se pregătesc să protesteze pe 28 octombrie, de la ora 8:00, împotriva sensului unic de pe strada Unirii, primarul municipiului Constanţa are un mesaj pentru constănţenii nemulţumiţi. “Dacă vom reveni la varianta anterioară pe strada Unirii, adică sens dublu, trebuie să ştie toată lumea că nu se va mai parca nici pe trotuar, nici pe carosabil. Pietonii trebuie să aibă pe unde să circule”, a afirmat edilul într-o emisiune televizată.Totodată, primarul municipiului Constanţa susţine că în planul de mobilitate al oraşului, una dintre soluţiile de eficientizare a traficului este instituirea sensurilor unice. „În Faleză Nord, peste 2600 de copii şi tineri au nevoie să ajungă la instituţiile de învăţământ din zonă. Vom modifica timpii la intersecţia de la Delfinariu. Tot ceea ce facem noi este să venim cu un pachet de măsuri pentru a face din ce în ce mai accesibile toate rutele. Constanţa este oraşul cu cel mai mare număr de maşini la mia de locuitori. Înţeleg valul de nemulţumiri. Pe perioada lucrărilor există o stare de disconfort”, a mai afirmat primarul Constanţei.Vă reamintim că, la începutul acestei luni au fost montate indicatoarele rutiere care vor reglementa circulaţia pe străziledin cartierulÎn acest sens, se circulă pe strada Pescarilor, dinspre strada Grozeşti spre strada, pe strada Grozeşti, dinspre strada Unirii spre strada Pescarilor şi pe strada Dragoslavelor, dinspre strada Pescarilor spre stradaMăsurile implementate vizează fluidizarea traficului în zonă. Cele trei străzi vor prelua traficul de pe strada Unirii pentru ca cei care vor să întoarcă în zona şcolilor să o poată face pe strada Pescarilor şi nu pe bulevardulDe asemenea, administratorul drumului public are în vedere şi schimbarea timpilor la semaforul de la intersecţia bulevardului Mamaia cu stradaValorile de trafic vor fi monitorizate iar în funcţie de rezultate vor fi luate măsuri urgente de reconfigurare, potrivit municipalităţii.Totodată, acesta are o veste şi pentru locuitorii de pe bulevardul Mamaia. „Vom ridica toate capacele de canalizare la cotă. Am început lucrările de modernizare, refacem trotuarele, reabilităm scuarurile, înlocuim toate zonele cu spaţii verzi”, afirmă Decebal Făgădău.

