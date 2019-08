Fagadau, despre Viorica Dancila, candidat la presedintia Romaniei

După şedinţa ordinară de la CLM, de astăzi, primarul Constanţei a vorbit despre candidatura Vioricăi Dăncilă la preşedinţia României:“Viorica Dancilă are atuul unui candidat care este preşedinte de partid, primul premier femeie şi deține o vastă experienţă europeană. Este dovada vie că PSD este proeuropeni.Mie mi se pare ca dânsa vine cu un plus în aceasta competiţie și are toate șansele să ajungă în turul al doilea”, a declarat primarul Constanţei.“Obiectivul nostru este sa întărim partidul de jos în sus”, mai adaugă Decebal Făgădău.Sursă foto: Facebook/ Viorica Dăncilă