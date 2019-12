Faimosul fotbalist roman a fost prins in offside! ”Cobra” a atacat-o la Uanderful pe detonatoarea Andra: imbratisari patimase & sarutari ucigase

Adrian Ilie a fost prins in offside! Faimosul fotbalist roman a atacat-o la Uanderful pe detonatoarea Andra Arin. Intre cel poreclit ”Cobra” si superba bruneta au avut loc imbratisari patimasi si satutari ucigase.

Adrian Ilie este unul dintre putinii jucatori care s-au remarcat doar prin ceea ce a facut pe dreptunghiul verde. A facut istorie la toate echipele unde a fost legitimat, dar si sub “tricolor”. Iar fotbalul, logic, l-a rasplatit. A investit agoniseala cu cap, iar, in prezent, cel supranumit “Cobra” este un prosper om de afaceri.

“Dezmat” alaturi de o “bunaciune” din Pitesti

Cand nu participa la intalniri de business sau nu se afla in sanul familiei, Adrian Ilie adora sa petreaca in localurile de lux din Capitala. La fel cum s-a intamplat cu doar cateva zile inainte de Craciun.

Nu alaturi de sotie, ci, atentie, de o superba bruneta, pe nume Andra Arin, originara din Pitesti, cam-model de profesie! In localul situat pe Calea Floreasca, Adrian Ilie si-a mai putut stapani pofta si a atacat-o, pur si simplu, pe tanara, fara sa-i intereseze ca are, inca, verigheta pe deget. Intre cei doi au urmat imbratisari patimase, sarutari ucigase si dansuri provocatoare.

Au cosumat sprit!

La Uanderful, Adrian Ilie si Andra Arin au petrecut aproximativ trei ore. Perioada in care si-au dat frau liber sentimentelor, in special pe ringul de dans. Au consumat sprit si s-au simtit perfect din toate punctele de vedere. Intr-un final, party-ul a luat sfarsit, iar ”Cobra” si focoasa detonatoare au parasit respectivul local pentru odihna binemeritata.

Cu siguranta, Adrian Ilie va urma sa suporte si consecintele. Pentru ca sotia lui, Dana, nu va depasi prea usor faptul ca barbatul cu care este maritata a imbratisat si sarutat o alta femeie. Nu este exclus ca imaginile sa provoace primul divort din 2020.

Adrian Ilie este casatorit din 2002 cu Dana, inca din perioada cand juca la Valencia. Au impreuna o fiica, Milana.

Afacerile ii merg de minune lui Adi Ilie

Ca jucator, Adi Ilie a incantat milioane de spectatori si telespectatori cu driblingurile si cu golurile sale antologice. Dar a venit momentul in care si-a luat ramas bun de la ghete, de la tricouri, de la gazon. Si s-a lansat in lumea afacerilor. A investit aproximativ cinci milioane de dolari la Poiana Brasov. A fost primul pas in afaceri.

A luat cabana Ruia si a transformat-o intr-un hotel de patru stele. A urmat dezvoltarea unui cartier de vile, pe o suprafata de aproximativ doua hectare pe care le-a cumparat. Apoi, a inchiriat vilele, 11 la numar, in care a investit cam trei milioane de lei. Adrian Ilie a mai cumparat 30 de hectare de pamant la marginea Bucurestiului, alaturi de alti oameni de afaceri, unde, de asemenea, a construit vile.

