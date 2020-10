Falimentul lasat de Gabriela Firea: "Primaria Capitalei mai are in conturi doar 10 milioane de lei", dezvaluie ministrul Finantelor

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Primaria Capitalei mai are in conturi doar 10,3 milioane de lei si ca se va implica pentru a rezolva problemele orasului. Declaratia lui Citu survine dupa intalnire avuta cu noul primar ales al Bucurestiului, Nicusor Dan, la care a participat si premierul. La finalul ei, Dan a dat mai multe declaratii in care a evocat situatia financiara proasta a Primariei Capitalei.