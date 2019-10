Falimentul operatorului britanic Thomas Cook declanseaza un tsunami pe piata turismului din intreaga lume

Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat intrarea în faliment în data de 23 septembrie, după ce nu a putut strânge fondurile necesare pentru supravieţuire, în condiţiile în care datoriile depăşeau 1,7 miliarde de lire sterline. Compania înfiinţată în anul 1841 deţinea hoteluri, staţiuni turistice, companii aeriene şi nave de croazieră, dar se lupta pentru supravieţuire după ce creditorii ameninţaseră că se vor retrage dintr-un acord de salvare care a fost negociat timp de mai multe luni. La data anunţului de intrare în faliment, nu mai puţin de 600.000 de turişti din întreaga lume au fost blocaţi în vacanţele organizate de Thomas Cook. 150.000 dintre ei erau britanici. Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an şi deservea 19 milioane de clienţi pe an, din 16 ţări. De mai mulţi ani însă compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour-operatori şi un mediu economic incert în special în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi deprecierii lirei. La două săptămâni de la anunţul privind falimentul gigantului Thomas Cook, autorităţile britanice au anunţat finalizarea unei operaţiuni de repatriere a celor 140.000 de turişti britanici blocaţi în întreaga lume. Pe data de 7 octombrie, autoritatea aeronautică civilă din Marea Britanie (CAA) a precizat că operaţiunea, botezată 'Matterhorn', a reprezentat cea mai importantă operaţiune de repatriere de după cel de-al doilea război mondial. În total, un număr de 150 de avioane au efectuat 746 de zboruri şi au permis repatrierea a aproximativ 140.000 de persoane de la debutul operaţiunii 'Matterhorn', în data de 23 septembrie, la câteva ore după ce touroperatorul Thomas Cook şi-a anunţat falimentul. Foto: (c) NIKOS CHALKIADAKIS / EPA Pe de altă parte, operatorul britanic de turism Hays Travel a anunţat că va cumpăra toate oficiile turistice din Marea Britanie ale touroperatorului Thomas Cook, tranzacţia urmând să ducă la potenţiala salvare a 2.500 de locuri de muncă. Grupul Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, avea 22.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care 9.000 numai în Marea Britanie, care şi-au pierdut locul de muncă odată cu falimentul companiei. Hays Travel va achiziţiona toate cele 555 de oficii turistice şi va căuta să angajeze foştii angajaţi de la operaţiunile de retail ale Thomas Cook. Falimentul Thomas Cook s-a rostogolit către mai multe ţări, pieţe mari de turism şi economiile lor precum cele din Spania, Grecia şi Turcia fiind afectate, dar acţionarii şi creditorii companiei. De altfel, toate filialele Thomas Cook din alte trei ţări europene - Germania, Austria şi Polonia - au declarat falimentul. Astfel, aproximativ 50.000 de turişti au rămas blocaţi în Grecia şi alţi 21.000 în Turcia. O serie de oficiali greci au avertizat că falimentul touroperatorului britanic Thomas Cook va avea un impact pe termen lung asupra sectorului turistic din Grecia. "Vor fi consecinţe", a declarat ministrul elen al Turismului, Charis Theocharis , adăugând că Ministerul Turismului din Grecia lucrează la un plan pentru compensarea pierderilor financiare. În acest context, Asociaţia Companiilor de Turism din Grecia (SETE) a estimat la 250 - 500 de milioane de euro pierderile economice pentru industria elenă a turismului, în urma colapsului touroperatorului britanic. SETE a propus măsuri de protejare a sectorului turismului din Grecia, inclusiv exceptarea de la plata TVA a facturilor necolectate de la Thomas Cook, exceptarea de plata taxei turistice a clienţilor companiei britanice şi reducerea TVA pentru pachetele turistice. "Este un cutremur de magnitudinea 7 grade, iar tsunami-ul abia urmează", a declarat preşedintele agenţiilor de turism din insula Creta, Michalis Vlatakis. Potrivit acestuia, Thomas Cook avea contracte cu aproximativ 70% din toate hotelurile din insula Creta, numai în acest an touroperatorul britanic venise cu 400.000 de turişti în Creta. La rândul său, preşedintele Federaţiei hotelierilor din Grecia, Grigoris Tassios, a spus că falimentul Thomas Cook va da o lovitură serioasă hotelierilor, în condiţiile în care multe pachete de vacanţe nu au fost plătite în avans. "Situaţia este dificilă. Nu afectează numai turişti britanici dar şi de alte naţionalităţi", a spus Grigoris Tassios. În paralel, Ministerele de Finanţe şi de Turism din Turcia au anunţat că lucrează la un pachet de sprijin financiar pentru companiile locale afectate de falimentul touroperatorului britanic Thomas Cook. Potrivit unui mesaj publicat pe contul de Twitter al Ministerului Turismului din Turcia, un număr de 21.033 de clienţi ai Thomas Cook sunt în prezent în vacanţă în Turcia. Ministerul Turismului mai informează că pachetul de sprijinire a firmelor locale va fi pus în aplicare în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, în Bulgaria, unul din primii patru touroperatori, Astral Holidays, a anunţat încetarea operaţiunilor şi demararea procedurilor de insolvenţă după 24 de ani de activitate, ca urmare a falimentului partenerului britanic Thomas Cook. Astral Holidays era agentul local al Thomas Cook şi se ocupa de miile de turişti străini pe care grupul britanic îi aducea în Bulgaria. În 2018 compania a realizat o cifră de afaceri de 16 milioane de euro, în scădere comparativ cu 2017 şi 2016. "Efectul de domino provocat de insolvabilitatea Thomas Cook în Germania şi Belgia este la originea acestei decizii", a precizat directorul general de la Astral Holidays, Hristo Galbatchev. Touroperatorul bulgar a precizat că niciunul din clienţii Thomas Cook sau clienţii proprii care în prezent sunt în vacanţă peste hotare nu au rămas izolaţi deoarece sejururile lor şi biletele de întoarcere au fost deja acoperite. Doar aproximativ 200 de persoane care şi-au plătit deja călătoriile şi urmau să plece în scurt timp în vacanţă vor fi despăgubiţi de compania de asigurări cu care lucrează touroperatorul, a precizat Galbachev. Falimentul tourperatorului britanic Thomas Cook a dat o lovitură dură sectorului turistic din Bulgaria, care este responsabil pentru aproximativ 12% din Produsul Intern Brut al ţării. Potrivit cifrelor comunicate de Ministerul Turismului, Bulgaria primeşte aproximativ 450.000 de turişti Thomas Cook pe an. În cazul României,aproximativ 2.000 de turişti români au fost afectaţi de falimentul agenţiei Thomas Cook, însă nimeni nu a întâmpinat dificultăţi, astfel încât să fie necesară intervenţia statului pentru repatriere, declara, la două zile de la anunţul falimentului, ministrul Turismului, Bogdan Trif. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO "Aceştia aveau pachete turistice luate de la agenţii care foloseau şi serviciile Thomas Cook. Am făcut un grup de lucru, împreună cu MAE şi ANAT, şi am cerut o raportare rapidă să vedem dacă sunt turişti în dificultate care să necesite repatriere, dar, din fericire, nu a fost cazul. La MAE s-a înfiinţat şi un call-center, dar nu au fost sesizări", a spus Trif. Potrivit ministrului, cei mai mulţi din cei aproape 2.000 de turişti nici nu au apucat să plece şi îşi vor primi banii înapoi de la agenţii, dar a fost şi un caz cu unii turişti deja plecaţi cărora agenţia de turism prin care au cumpărat vacanţa le-a achitat zilele rămase neplătite de Thomas Cook. Vestea bună pentru turişti este că există o directivă europeană care îi protejează de falimentul Thomas Cook. În Marea Britanie, în pofida Brexitului care ar urma să aibă loc în aproximativ o lună, această directivă se aplică sub numele garanţiei ATOL (Air Travel Trust Fund) care intră în funcţiune odată cu falimentul Thomas Cook şi cu repatrierea a 150.000 de turişti britanici de către Autoritatea aeronautică civilă din Marea Britanie (CAA). Acest sistem este gestionat de CAA şi se aplică pentru turiştii care au cumpărat un sejur turistic, inclusiv zborurile cu avionul şi şederea la hotel. Turiştii aflaţi deja în vacanţă îşi vor putea termina sejurul şi apoi să se întoarcă normal acasă, prin intermediul altor companii. Cei care nu au plecat încă în vacanţă vor beneficia de o rambursare sau de o altă ofertă de vacanţă. Directiva europeană privind călătoriile turistice (Package travel directive) se aplică şi celorlalte state din UE care vor beneficia de garanţii sau fonduri de rambursare locale. Thomas Cook a ajuns în faliment după ce creditorii au ameninţat că se vor retrage dintr-un acord de salvare care a fost negociat timp de mai multe luni. Afectat de datoriile mari, competiţia online şi incertitudinea geopolitică, Thomas Cook avea nevoie de finanţări suplimentare în valoare de 200 milioane de lire sterline (227 milioane euro), pe lângă pachetul de 900 milioane lire sterline convenit deja, pentru a evita falimentul, însă până la urmă Thomas Cook nu a reuşit să găsească aceste fonduri necesare pentru supravieţuire. AGERPRES/(AS-autor: Constantin Balaban, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)