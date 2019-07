Falsa calugarita, retinuta pe aeroportul din Iasi

maicuta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara in varsta de19 ani din Tecuci, judetul Galati, care se dadea maicuta, a inselat trei persoane cu aproape 100.000 de lei, pacalindu-i pe acestia ca-i ajuta in rezolvarea problemelor familiale. Falsa maicuta, care se supranumea „Maica Elena”, a fost retinuta pe Aeroportul de Iasi. „Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Iasi au depistat o tanara de 19 ani, din Tecuci, judetul Galati, care era data in consemn la frontiera, fiind cercetata intr-un dosar de inselaciune, instrumentat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bistrita-Nasaud. Potrivit cercetarilor, pana in prezent s-a stabilit ca in perioada 17 septembrie 2018 - 22 ianuarie 2019, tanara ar fi p ...