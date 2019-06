Falsul medic italian Matteo Politi a iesit din arest

Matteo Politi

Falsul chirurg italian Matteo Politi a fost plasat sub control judiciar, scapand astfel de arestul preventiv.



Hotararea magistratilor Judecatoriei Sectorului 1 nu a fost contestata de procurori, iar Matteo Politi a fost pus in libertate, transmite Digi24.



Conform procedurilor, italianul nu are voie sa plece din Bucuresti sau de pe raza judetului Ilfov decat cu incuviintarea prealabila a organului de urmarire penala, a judecatorului de drepturi si libertati, a judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata.



De asemenea, el nu are voie sa profesese si trebuie sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele de existenta.

