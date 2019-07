Familia a ținut la secret pana acum - Un actor, care a jucat in doua filme 'James Bond', a murit

Actorul american David Hedison, care a jucat în două filme din franciza "James Bond" și în pelicula clasică SF "The Fly", a murit la vârsta de 92 de ani, în Los Angeles, potrivit Associated Press, conform Mediafax.

Actorul a murit pe 18 iulie, în locuința sa din Los Angeles, dar familia a făcut publică informația abia luni.

Născut în localitatea Providence, Rhode Island, și-a început cariera sub numele Al Hedison, dar, în 1959, a adoptat cel de-al doilea nume real al său, David, după ce a semnat un contract cu compania de producție Twentieth Century Fox.

Hedison a interpretat rolul căpitanului Lee Crane în serialul SF "Voyage to the Bottom of the Sea", difuzat în anii 1960, și a jucat personajul Spencer Harrison în seria TV "Another World".

Printre alte roluri celebre ale sale s-au numărat cel din filmul "The Fly" (1958), de Kurt Neumann, dar și cel al agentului CIA Felix Leiter în două filme "James Bond", "Pe cine nu lași să moară/ To Live and Let Die" (1973) și "Permis pentru crimă/ License to Kill" (1989).

La șapte ani după ce a jucat împreună cu Roger Moore în franciza "James Bond", a apărut alături de acesta în drama "Aventuri în Marea Nordului/ North Sea Hijack". Cei doi prieteni s-au reunit încă o dată în 2007, când Hedison a susținut un discurs la dezvelirea stelei lui Roger Moore pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles.

De-a lungul carierei a mai jucat în producții precum "The Colbys", "The Love Boat", "The Fall Guy" și "Dynasty".

Rolul Felix Leiter a fost interpretat de mai mulți actori în filmele "James Bond", începând cu Jack Lord, în "Dr No" (1962). Jeffrey Wright, care a jucat rolul de la "Casino Royale" (2006) până în prezent, va apărea și în următorul lungmetraj din serie, programat pentru lansare pe 8 aprilie 2020.