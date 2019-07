Familia iesise la o inghetata, o femeie a vazut cat sunt de fericiti si s-a oferit sa le faca o poza

Nu stii niciodata cand un gest frumos pe care il faci pentru un strain fara sa te gandesti prea mult, poate deveni ceva incredibil de puternic fara sa iti dai seama.

Joyce Rhinehart si-a scos nepotul la o inghetata dupa antrenamentul de tenis al acestuia, si, in timp ce plecau, au zarit o familie draguta care se bucura impreuna de inghetata. Brusc, femeia a simtit o nevoie ciudata de a le face o poza, i-a intrebat si ei au fost de acord.

Iata ce a spus Joyce in postarea ei de pe Facebook: ,,Am facut poza asta si apoi am dat telefonul meu fiicei lor, i-am spus sa si-o trimita pe unul din telefoanele lor.”

Cateva zile dupa aceasta scurta si draguta intalnire cu familia, Joyce a fost surprinsa sa primeasca un mesaj pe telefon de la un numar necunoscut. A verificat mesajul si a simtit fiori pe sira spinarii in timp ce-l citea.

Mesajul era acesta: ,,Draga doamna, ne-ati facut o poza in fata unul magazin de inghetata pe data de 8 iunie. Sotia mea a murit ieri si asta este ultima fotografie pe care o avem cu intreaga familie impreuna. Va rugam sa acceptati cea mai adanca recunostinta pentru gestul dumneavoastra bun. Pentru mine inseamna totul. Va multumesc din toata inima”.

Dupa acest mesaj care pur si simplu a cutremurat-o, Joyce a tinut legatura cu tatal, si a aflat ca femeia fusese bolnava de un an. Joyce, in postarea ei, a scris: ,,Nu subestimati niciodata un gest frumos pe care il faceti aleatoriu, aparent dintr-un moft de moment, inima mea e acum grea fiindca e alaturi de aceasta familie draguta pe care nici macar nu o cunosc, e incredibil ca le-am facut acest cadou care inseamna acum totul pentru ei, doar pentru ca mi-am ascultat instinctul si intuitia in acea zi. Sunt uimita!”

