Familia indurerata a femeii zdrobite de un TIR pe trecerea de pietoni in Baza 3 aprinde zilnic lumanari in memoria acesteia - FOTO

Familie Baza 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Femeia in varsta de 72 de ani a avut parte de un sfarsit cumplit. Aceasta s-a angajat regulamentar in traversarea strazii, pe culoarea verde a semaforului, insa nu a fost observata de soferul unui TIR. A fost acrosata si tarata cativa metri. Batrana nu si-a pierdut viata pe loc, ea a fost transportata la spital, insa a decedat in sala de operatie. In ultimele zile, familia indurerata a femeii a aprins zilnic lumanari in memoria acesteia in zona in care s-a produs teribilul accident. Vezi aici: Exclusiv! Imagini de pe camere de supraveghere! Iata momentul tragediei de pe Calea Chisinaului! O femeie a murit strivita de un TIR - FOTO, VIDEO Daca ti-a placut articolul, te a ...