Familia lui Dinca, audiere maraton la DIICOT. Unul din fii, suspectat ca a plasat fete rețelelor de prostituție.

De mai bine de trei ore, soția lui Gheorghe Dincă, fiica și doi fii ai cuplului Dincă sunt audiați la sediul DIICOT. Conform unor informații apărute pe surse și citate de România TV, unul din fii lui Gheorghe Dincă ar fi suspect că în tinerețe s-a ocupat cu plasarea fete în rețele de prostituție. Acest The post Familia lui Dincă, audiere maraton la DIICOT. Unul din fii, suspectat că a plasat fete rețelelor de prostituție. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.