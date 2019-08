Familia lui Gheorghe Dinca au iesit de la DIICOT dupa 9 ore

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotia lui Gheorghe Dinca, Elena Dinca, si copiii acestora, doi barbati si o femeie, au fost audiati la sediul central DIICOT. Acestia au stat 9 ore in fata anchetatorilor, iar la iesirea de la DIICOT au fost scosi cu o masina a politiei, pentru a evita o intalnire cu presa. Sotia lui Dinca si cei doi baieti au fost scosi cu o masina, aceeasi care dupa doar cateva minute s-a intors si a luat-o si pe fiica monstrului din Caracal. Cel mai probabil, cei 4 au fost dusi aproape de sediul DIICOT, unde aveau masina parcata, totul cu scopul de a evita presa. Unchiul Alexandrei Macesanu atac dur la adresa MAI in urma raspunsului primit - DOCUMENT Precizam ca la intrarea in sediul DIICOT, copiii femeii i-au bruscat pe ziaristi. ...