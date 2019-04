Familia lui Michael Jackson, aparare SURPRIZA in scandalul Neverland: 'Acest lucru ar discredita afirmațiile lui '

Familia lui Michael Jackson a lansat filmul "Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary", în care apropiați ai starului neagă acuzațiile de abuz sexual asupra unor minori lansate în controversatul documentar "Leaving Neverland", relatează contactmusic.net, potrivit Mediafax.

"Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary" a fost lansat pe platforma online YouTube. Documentarul durează 30 de minute și conține interviuri cu Taj și Brandi Jackson, nepoții cântărețului.

"Wade (Robson, n.r.) a fost tot timpul un oportunist. El a știut mereu cum să se plaseze în situații care să îl avantajeze din punct de vedere financiar", a declarat Brandi Jackson. "El susține că a fost într-o relație cu unchiul meu, că ei erau îndrăgostiți. Spune că el l-a ținut departe de femei, ceea ce nu este adevărat. Tocmai ce vorbeam despre cum unchiul meu ne-a adus împreună. Acest lucru ar discredita afirmațiile lui și mi se pare fascinant că se crede capabil să își șteargă în totalitate zece ani din viața sa", a continuat aceasta.

În imagini mai apare și directorul tehnic Brad Sundberg, fost colaborator al lui Jackson. "Nici într-un milion de ani nu am văzut un copil pe lângă Michael Jackson care să pară tulburat, rănit, abuzat. (Neverland) era un loc atât de pașnic, de sigur, de distractiv", a spus acesta.

Afirmațiile lui Brandi Jackson au fost desființate de avocatul lui Wade Robson. El a declarat că afirmațiile acesteia nu sunt relevante pentru caz, deoarece nu a fost martoră la abuzurile sexuale.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse, de-a lungul timpului, numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

Citește și: Creatorul de modă Marc Jacobs s-a căsătorit cu partenerul său, fotomodelul Charly Defrancesco

În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.

În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

Documentarul "Leaving Neverland" a avut premiera pe 25 ianuarie, la Festivalul de Film Sundance, Statele Unite ale Americii, și a fost difuzat pe postul de televiziune american HBO pe 3 și 4 martie.