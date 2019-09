Familia Luizei Melencu contesta amenda de 5.000 de lei

mama luizei 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Familia Luizei Melencu, prima fata pe care Gheorghe Dinca sustine ca a ucis-o dupa ce a luat-o la ocazie si a incercat sa ii ofere bani ca sa faca sex cu ea, va contesta in instanta amenda de la DIICOT. Mama Luizei a fost amendata ieri cu 5.000 de lei dupa ce a refuzat sa se prezinte la sediul DIICOT Bucuresti pentru a discuta cu procurorii si a i se preleva noi probe ADN care sa fie trimise la FBI. Bunicul Luizei Melencu, dupa amenda data de DIICOT: O sa vindem terenul si casa ca sa o platim "Vom contesta aceasta amenda in cuantum maxim primita de familia Melencu. Asteptam sa ni se trimita si vom actionat in acord cu prevederile legii", a explicat avocatul Tonel Pop. Daca ti-a ...