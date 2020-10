Familia medicului care a condus Urgența din Fetești il reclama la parchet pe ministrul Sanatații

Familia unui medic care a murit după ce s-a infectat cu COVID la locul de muncă va depune o plângere penală împotriva autorităţilor care au lăsat spitalul și cadrele medicale fără mijloace de protecție în fața pandemiei. Vizaţi sunt ministrul Sănătăţii şi unitatea medicală unde femeia a lucrat, transmite Antena 3. Este vorba despre şefa […] The post Familia medicului care a condus Urgența din Fetești îl reclamă la parchet pe ministrul Sănătății appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.