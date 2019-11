Familia Melencu, victima unui scandal politic - Reacția mamei Luizei dupa ce Catarama l-a contrazis pe Cumpanașu: 'Nu mai știu ce sa cred'

Mama Luizei Melencu spune după declarațiile lui Viorel Cataramă despre filmulețul despre care Alexandru Cumpănașu a afirmat că o prezintă pe Luiza, că nu mai știe ce să creadă. Monica Melencu nu exclude, totuși varianta să plece în Italia.

Întrebată de MEDIAFAX despre declarația omului de afaceri și candidatului la prezidențiale Viorel Cataramă, care a spus că filmulețul despre care Alexandru Cumpănașu a afirmat că o prezintă pe Luiza Melencu în Italia îi aparține și îl are de o lună, iar fata din imagini nu ar fi Luiza, Monica Melencu a spus: „Nu mai știu ce să cred. Nu știu ce să mai zic. Asta aud acum de la dumneavoastră.(...) Suntem chiar ruinați”.

Întrebată ce va face mai departe, mama Luizei a spus că nu știe: „Nu știu ce vom face mai departe. Ne consultăm în familie. Sunt vești care vin pe nepregătite, vedeți”.

Legat de faptul că ar putea pleca în Italia, Monica Melencu a spus că nu a decis încă: „Trebuie să luăm o decizie. Sunt alegerile acum, nu am putut să mă decid.(...) Să ne zică unde au văzut-o! Exclus nu ar fi să merg. Pot să mă urc într-un microbuz , avion...să văd despre ce e vorba. Prea multă încredere în autorități nu mai am că se fac șapte luni poimâine și noi nu știm absolut nimic”.

Vineri seara, Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani ucisă de Gheorghe Dincă, a declarat, într-o transmisie live pe Facebook și apoi la Antena 3 că a intrat în posesia unui filmuleț care o arată pe o tânără ieșită la prostituție în Italia și care este Luiza Melencu, a doua fată dispărută în Caracal.

Cumpănașu a afimat că mama și bunicul Luizei au recunoscut-o pe aceasta, însă într-o intervenție înregistrată la Antena 3 Monica Melencu nu era chiar atât de sigură, spunând că a văzut materialul video pe telefon și că nu se aude bine.

Ulterior, omul de afaceri și candidat la prezidențiale Viorel Cataramă a spus că filmulețul despre care Alexandru Cumpănașu a afirmat că o prezintă pe Luiza Melencu în Italia îi aparține și îl are de o lună.

Cataramă a infirmat că ar fi Luiza și l-a acuzat pe Cumpănașu că se folosește de caz pentru a atrage voturi.

„Am trimis echipe profesioniste să investigheze în Italia. La un moment dat mi-au trimis acest film că apreciază că sunt mari șanse ca fata să fie Luiza. Am dat filmul spre analiză, am discutat și cu o televiziune, România TV, și am convenit după o analiză cu specialiști că fata nu este Luiza și nu am dat nimic", a declarat Viorel Cataramă, pentru MEDIAFAX.

Acesta a spus că a primit filmulețul în data de 12 octombrie, adică în urmă cu o lună și nu a contactat familia Melencu pentru că nu a vrut să dea speranțe până nu avea o confirmare. Cataramă l-a acuzat pe Alexandru Cumpănașu că se folosește de acest caz pentru a obține voturi la prezidențiale: „Acest impostor a luat capturi din film și cu o zi înainte de alegeri le-a dat susținând o minciună pentru a influența opinia publică".

MEDIAFAX a intrat în posesia filmulețului, dar nu îl va publica. Acesta conține imagini cu o tânără care intră în dialog cu posibili clienți aflați într-o mașină și care, după câteva cuvinte în italiană, recunoaște că este româncă.