Familia padurarului ucis are nevoie de ajutor. Trei copii au ramas fara tata: ”Facem un apel catre toti oamenii cu suflet!”

Apel umanitar pentru familia padurarului ucis, Liviu Pavel Pop.

Silvicultorii din Maramures, dar si din tara au distribuit un apel umanitar. Este vorba despre familia padurarului din Maramures, ucis la 30 de ani in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, are nevoie de sprijin financiar.

Padurarul, pe nume Liviu-Pavel Pop a lasat in urma o sotie cu trei copii, respectiv doua fetite gemene de doar un an si o fetita de cinci ani.

Reamintim ca in urma tragediei din data de 16 octombrie 2019 in care padurarul Pop Liviu-Pavel de la Ocolul Silvic Strambu Baiut-Directia Silvica Maramures, in varsta de doar 30 ani, a fost ucis cu bestialitate in timpul exercitarii atributiilor de serviciu de un grup de hoti de lemn pe care i-a surprins in timp ce taiau ilegal si sustrageau material lemnos, au ramas in grija mamei trei copii minori (doua fetite gemene in varsta de doar un an si o fetita in varsta de cinci ani).

“Pe aceasta cale, facem un apel catre toti oamenii cu suflet, pentru a acorda un ajutor umanitar familiei padurarului Pop Liviu-Pavel, atat de necesar asigurarii unui trai decent celor trei fetite ramase fara tata”, se arata in apelul umanitar.

Ajutorul umanitar poate fi virat sotiei padurarului:

POP ANAMARIA

in contul: RO76 BTRL RON CRT 0473 823 501

Contul este deschis la Banca Transilvania – Sucursala Targu Lapus. Va multumim!”, se arata in apelul lansat pe retelele de socializare.

