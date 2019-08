Familia politistului Pistol, cel care a vorbit 20 de minute cu Alexandra de pe propriul telefon dar nu a reperat-o, sta chiar in cartierul Bold, la cateva sute de metri de casa lui Dinca!

Exact in aceeasi casa a familiei Pistol a locuit trei saptamani Alexandru Cumpanasu in 1996, cand s-a dus la liceu in Caracal, ”pentru ca parintii nostri erau prieteni, iar acum el nici macar nu-mi mai raspunde la telefon”, si-a reamintit unchiul fetei disparute dupa ce Libertatea a primit aceste informatii noi.

Dintre primele dezinformari venite din surse MAI despre apelurile disperate ale Alexandrei la 112 a fost aceea ca una dintre convorbiri a durat 20 de minute. In acel moment, toata lumea s-a enervat pe STS.

Abia apoi s-a aflat ca Alexandra a sunat de trei ori la 112 si nici una dintre discutii nu a durat mai mult de cateva minute.

A existat, intr-adevar, o discutie lunga, de aproximativ 20 de minute, intre fata rapita si autoritati, dar a fost purtata chiar cu un cadru MAI.

In ciuda tuturor protocoalelor in situatii de urgenta, care prevad o centralizare a informatiei si o verificare a celor spuse in cazuri de viata si de moarte, un politist din Caracal, Constantin Pistol, a sunat-o pe Alexandra de pe telefonul sau. El era pe teren si incerca sa repereze locul unde se afla inchisa fata.

Discutia a ramas, pana azi, un secret pentru public. Din surse s-a aflat ca Alexandra i-a spus politistului in aceasta convorbire cum arata Dinca: un barbat masiv, in varsta, cu ochi albastri.

Comisarul Pistol a facut catre superiori un raport in care a explicat ce i-a spus fata, dar, tocmai de aceea exista reguli de centralizare prin dispecerat a convorbirilor, nimeni nu poate fi sigur pe continutul discutiei, chiar politistul putandu-si aminti gresit anumite aspecte.

Surse judiciare: "Ciudat este ca Constantin Pistol, politistul, are familia exact la intrarea in cartierul Bold, foarte aproape de casa lui Dinca, dar nu a recunoscut traseul din ceea ce i-a relatat Alexandra"

Aceeasi sursa a precizat ca ”o alta coincidenta, probabil una de destin, este aceea ca Alexandru Cumpanasu a stat in gazda la familia politistului Pistol, cand a venit la liceu in Caracal”.

Libertatea l-a sunat pe Alexandru Cumpanasu, care si-a apelat la randul sau mama, ”au trecut peste 20 de ani de atunci” si a primit confirmarea.

”Da, mama mi-a amintit si mi-am adus aminte si eu ca, prin 1996, cand am ajuns la liceu in Caracal, gazda unde vorbisem sa stau nu era gata. Si atunci ai mei m-au trimis la niste prieteni, la familia Pistol. Am stat trei saptamani, fara bani, ca amici”, a spus Cumpanasu.

”Costel Pistol, politistul de azi, nu era acasa ca era deja la Academia de Politie, impreuna cu fratele meu, au fost colegi acolo”, a detaliat Cumpanasu. E vorba de un alt frate, nu de tatal Alexandrei.

”Mi se pare, intr-adevar, o coincidenta amara ca am locuit la ei. Le multumesc si acum, dar Costel Pistol nici nu ne raspunde la telefon, macar sa ne spuna ca a facut tot ce a putut pentru viata Alexandrei”, a incheiat unchiul fetei de 16 ani pe care Dinca sustine ca a ucis-o.

