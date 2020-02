Familia Popescu

Patronul Popescu ii da ultimele recomandari fiului sau inainte de noaptea nuntii :

- Mai intai, cand veti fi in camera, te vei tine drept in fata ei si o vei privi in ochi !

- De ce , tata ?

- Pentru ca Popestii sunt mandri !

- Te vei pune intr-o parte si o vei privi dominator dar fermecator, cu un aer ca al meu !

- De ce, tata ?

- Pentru ca Popestii sunt frumosi !

- Apoi te vei dezbraca si iti vei incorda muschii !

- De ce, tata ?

- Pentru ca Popestii sunt puternici !

Tatal tace

- Si apoi, tata ?

- Apoi parasesti camera !

- De ce, tata ?

- Pentru ca Popestii sunt independenti!

