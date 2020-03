Familiile cadrelor medicale confirmate cu COVID-19 din Neamț, revoltate ca nu li se fac teste

Un ambulanțier și un medic pneumolog din Neamț au fost confirmați, joi, pozitiv cu noul coronavirus. Soția ambulanțierului este revoltată că familiile cadrelor medicale nu sunt testate.

La nivelul județului Neamț, două cadre medicale au fost confirmate cu COVID-19, a transmis, joi, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre un ambulanțier și un medic pneumolog de la un dispensar din Piatra-Neamț.

Soția ambulanțierului a declarat, pentru MEDIAFAX, că acesta a intrat în contact cu omul de afaceri Vasile Ouatu, al treilea român mort din cauza coronavirusului.

„Pe 17 martie l-a transportat pe Vasile Ouatu. Când i-a ieșit pozitiv domnului Ouatu, ne-au sunat să stăm la domiciliu în izolare. Eu, soțul, copilul meu în vârstă de 4 ani și mama mea în vârstă de 62 de ani. Doar soțul meu a fost testat și astăzi am aflat că este pozitiv și că vine să-l i-a ambulanța. ” - a spus femeia.

Citește și: 'ERAM FERICIŢI ŞI NU ŞTIAM' - Editorial viral online, scris de un jurnalist spaniol

Aceasta a mai declarat că este revoltată pe faptul că, deși a respectat toate regulile impuse, autoritățile nu vor să o testeze nici pe ea și nici pe ceilalți membri ai familiei.

„Surpriza a fost când ne-au spus că nu ne fac teste pentru că așa e protocolul. Noi am respectat toate regulile pe care ni le-au impus. Am stat în casă. Nu e vina noastră că pacientul a fost inconștient și nu a declarat. Nu e vina noastră că nu a fost luat în izolare și a fost lăsat acasă. Dacă procedează așa cu toate cadrele medicale să vedem cum va fi când vor suna (autoritățile n.red.) pentru familiile lor. Nu va putea veni nimeni, vor fi bolnavi cu toții. Vreau teste pentru noi, cei care am intrat în contact direct, fiind în izolarea la domiciliu impusă de ei. ” - a mai spus aceasta.

Un număr de 153 de cadre medicale și personal auxiliar sunt confirmate cu noul coronavirus, au transmis, joi, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică (GCS). Potrivit informării, cele mai multe confirmări sunt în cazul medicilor.