Fane Capatana, apel disperat din inchisoare: „Vor sa ma omoare!”

Fane Capatana se afla in inchisoare, dupa ce a fost condamnat la zece ani si o luna de inchisoare pentru inselaciune si uzurpare de calitati oficiale. Din spatele gratiilor, cere sa i se faca dreptate si afirma ca medicii i-au pus diagnostice diferite si ca nu vor sa-l trateze pentru afectiunile grave de care el sufera.

„Vor sa ma omoare. Am fost consultat de Adrian Streinu Cercel care mi-a recomandat medicamentul Entecavir. Doar ca ulterior medicul Adrian Abagiu mi-a spus ca vrea sa repete analizele. Acest doctor a rasturnat situatia mea. Am primit raspuns ca nu ma incadrez in niciuna din categoriile acestui tratament. Doctorii Ancuta si Abagiu ma condamna la moarte”, a declarat Fane Capatana pentru Cancan.

Medicul i-ar fi amenintat pe ceilalti detinuti

Fane Capatana a mai povestit ca medicul i-a avertizat pe ceilalti detinuti sa nu depuna plangere impotriva lui.

„Dupa ce am fost transferat de la Peniteciarul Ploiesti la Jilava la domnul doctor Ioan Ancuta, acesta a refuzat in scris sa ma consulte, eu fiind bolnav cronic de hepatita B. Doctorul a afirmat ca l-am reclamat la Colegiul Medicilor din Bucuresti, lucru pe care l-a si consemnat in scris pe buletinul de analiza. Mentionez ca de fata erau si alti doi detinuti care au fost avertizati ca o sa pateasca la fel daca intentioneaza sa depuna vreo plangere.

Vreau sa precizez faptul ca o sa fiu transferat de la Spitalul Penitenciarului Jilava la Spitalul Penitenciarului Poarta Alba pentru a fi tratat. Consider ca aceasta miscare are scopul de a nu-mi administra tratamentul cu Entecavir si a-mi pierde viata. La fel s-a procedat si in cazul judecatorului Stan Mustata”, a marturisit Fane Capatana pentru sursa mai sus citata.

Fane Capatana, vecin de celula cu Gheorghe Dinca!

Stefan Dinu, cunoscut drept Fane Capatana, a fost vecin de celula la Jilava cu Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Barbatul a vorbit despre scurta sedere a criminalului din Caracal, care a luat la ocazie cu masina doua fete si le-a ucis.

„Pentru o scurta perioada de timp am fost vecin de celula cu Gheorghe Dinca. De cum am aflat acest lucru, m-am rugat si am cerut sa ne lase singuri intr-o incapere. Daca prindeam momentul, ii scoteam ochii. Daca o sa ajunga in peniteciar, Dinca nu o sa aiba o viata usoara. Cu siguranta o sa fie pedepsit pentru faptele ingrozitoare pe care le-a facut. Va ajunge femeia de serviciu a detinutilor”, a declarat Fane Capatana.

