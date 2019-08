Fane Capatana, coleg de celula cu Gheorghe Dinca la Jilava: "Am cerut sa ne lase singuri"

Fane

In urma cu cateva saptamani, Gheorghe Dinca a fost transferat de la arestul IPJ Dolj la Penitenciarul Jilava, acolo unde a fost supus unei expertize psihiatrice si a primit ingrijirile medicale solicitate, dupa ce a sustinut ca ar fi fost agresat de oamenii legii. In timpul petrecut in Penitenciarul Jilava, barbatul din Caracal a fost vecin de celula cu vestitul Fane Capatana.

"Pentru o scurta perioada de timp am fost vecin de celula cu Gheorghe Dinca. De cum am aflat acest lucru, m-am rugat si am cerut sa ne lase singuri intr-o incapere. Daca prindeam momentul, ii scoteam ochii. Daca o sa ajunga in peniteciar, Dinca nu o sa aiba o viata usoara. Cu siguranta o sa fie pedepsit pentru faptele ingrozitoare pe care le-a facut. Va ajunge femeia de serviciu a detinutilor”, a declarat Fane Capatana, pentru cancan.ro.

