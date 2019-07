Fani ai lui Dinamo, sanctionati si interzisi pe stadion, dupa incidentele de la partida cu FC Viitorul

În minutul 67 al partidei, mai multi suporteri ai echipei oaspete au rupt gardul împrejmuitor și au intrat pe teren. In urma acestor incidente, observatorul FRF a decis evacuarea suporterilor. Evacuarea acestora s-a desfășurat fara incidente. Au fost identificate și sancționate șase persoane. In plus aceștia au primit și măsură complementară, interzicerea accesului la meciurile de fotbal pe o perioadă de un an, se arată într-un comunicat al Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis“ Constanţa.