Fanii Andreei Marin, ingrijorati dupa doua zile in care nu se mai stia nimic de ea. Cum a fost gasita vedeta

andreea marin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Marin nu a mai postat nimic pe conturile personale de socializare timp de doua zile, iar fanii au devenit ingrijorati. Vedeta le-a explicat, insa, celor care o urmaresc constant motivul pentru care a disparut. De vina sunt proiectele in care bruneta este implicata. „Imi trimiteti mesaje si ma intrebati de ce tac, de doua zile. Adevarul e ca azi si maine sunt zile de foc pentru mine si echipa mea. Evenimente de suflet care schimba vieti si pe care le vrem de neuitat. Multe de facut, emotii, somn putin… Dar si bucuria de dupa, o stim, o asteptam, o imbratisam! Asa ca, dupa tacere, revin cu vesti bune. In mod special am pus astazi aici o fotografie de pe vremea Surprizelor. Aceleasi em ...