Fanii Game Of Thrones sunt extrem de suparati: A aparut finalul pe net

Pe platformele de socializare Reddit si Twitter circula de zor spoilere majore legate de batalia de la Debarcaderul Regelui, precum si modul in care se va incheia serialul "Game of Thrones", potrivit The Sun. Spectatorii care au citit deja spoilerele sunt furiosi si extrem de dezamagiti de directia in care au ales producatorii David Benioff si D. B. Weiss sa duca actiunea. Iubitorii productiei HBO au scris aproape la unison ca finalul este "cel mai nereusit din istoria televiziunii". Un utilizator Twitter a scris: "Tocmai am citit sumarele episoadelor 5 si 6 ale Game of Thrones. In cazul in care sunt adevarate, D & D au distrus cel mai bun serial din istoria TV doar de dragul de a soca ...