Fanii lui Nick Mason il vor putea vedea pe artist in iunie 2021 dupa amanarea concertului din acest an

Concertul pe care Nick Mason, membru fondator şi baterist al trupei Pink Floyd, urma să îl susţină anul acesta la Bucureşti a fost amânat pentru 16 iunie 2021, potrivit organizatorilor, potrivit news.ro.

Evenimentul Nick Mason's Saucerful Of Secrets este parte a „The Echoes Tour” şi va avea loc tot la Arenele Romane, aşa cum a fost programat iniţial.

Toboşarul Nick Mason, membru fondator al trupei britanice Pink Floyd, a pus bazele supergrupului în 2018. Nick Mason’s Saucerful Of Secrets - nume preluat de la cel de-al doilea album Pink Floyd (1968) - interpretează piese din perioada de început a formaţiei progressive rock.

Bateristul şi trupa lui vor interpreta la Bucureşti piese de pe primele două albume Pink Floyd - „The Piper at the Gates of Dawn” şi „A Saucerful of Secrets”.

Trupa este completată de Gary Kemp (Spandau Ballet) şi Guy Pratt (basist live Pink Floyd, David Gilmour, Michael Jackson, The Smiths, Coverdale - Page, Iggy Pop şi Tom Jones).

Biletele, în presale, au preţuri cuprinse între 114 lei şi 274 de lei şi pot fi cumpărate de pe site-ul iabilet.ro.

Nick Mason, născut pe 27 ianuarie 1944, la Birmingham, este toboşar, compozitor şi producător muzical, membru fondator al grupului Pink Floyd. În 2018, a primit însemnele de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic.

Formaţia britanică Pink Floyd, înfiinţată în anul 1965, în Cambridge (Anglia), este cunoscută pentru compoziţiile sale revoluţionare. Componenţa iniţială a formaţiei a fost: Syd Barrett (vocal, chitară), Roger Waters (chitară bas), Rick Wright (clape), Nick Mason (baterie). Barrett a părăsit trupa în 1968, la puţin timp după apariţia albumului de debut, locul său fiind luat de David Gilmour. Discurile grupului au fost vândute în peste 250 de milioane de copii, pe plan mondial. Albumele tematice „The Dark Side of the Moon" (1973), „Wish You Were Here" (1975), „Animals" (1977) şi „The Wall" (1979) sunt de referinţă în lumea muzicii. Pink Floyd a înregistrat 15 albume de studio şi 5 live. Sub numele Pink Floyd a apărut, în noiembrie 2014, albumul „The Endless River”, fără participarea lui Roger Waters.