Fanii Queen au adus un omagiu trupei, realizand propriile versiuni pentru trei piese ale formației

Peste 10.000 de oameni din 120 de țări au participat la proiectul "You Are The Champions", lansat de trupa Queen, în care fanilor li s-a cerut să realizeze propriile versiuni ale pieselor "Bohemian Rhapsody", "Don’t Stop Me Now" și "A Kind of Magic", potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Cântând în bucătărie, dansând pe câmp și desenându-l pe cântărețul Freddie Mercury, fanii Queen au realizat propriile variante pentru trei dintre piesele trupei.

Campania a fost lansată pentru a celebra piesa "Bohemian Rhapsody", lansată pe 31 octombrie 1975. Videoclipul a devenit între timp primul lansat înainte de anii 1990 ce a înregistrat peste un miliard de vizualizări pe platforma online YouTube.

Formația Queen, companiile YouTube Music, Universal Music Group și Hollywood Records au colaborat pentru a-i prezenta pe fanii din întreaga lume, de vârste diferite, interpretând piesa "Bohemian Rhapsody", dansând pe "Don’t Stop Me Now" și creând lucrări de artă, inspirați de versurile melodiei "A Kind of Magic".

"Aceasta este una dintre cele mai mari recompense: să vedem că munca noastră a inspirat oameni din întreaga lume să creeze interpretări proprii și artă vizuală care ne încântă", a declarat Brian May, chitarist al formației britanice Queen.

Pentru videoclipul piesei "Bohemian Rhapsody", fanii s-au filmat cântând pe străzi, la piscină, în propriile locuințe, ajutându-se de instrumente muzicale precum pianul, chitara, harpa și vioara.

Mai mult decât atât, admiratorii s-au filmat dansând pe piesa "Don’t Stop Me Now", dezvăluind mișcările create de coregraful Polly Bennett, care a lucrat cu actorul Rami Malek, premiat cu Oscar pentru interpretarea lui Freddie Mercury în pelicula "Bohemian Rhapsody", lansată pe 24 octombrie 2018.

Pentru piesa "A Kind of Magic", fanilor li s-a cerut să trimită creații inspirate de versurile melodiei. Astfel, admiratorii au înregistrat portrete ale membrilor formației și versurile melodiei imprimate în culori aprinse.

Trupa Queen a fost înființată în 1971 de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor şi John Deacon. Queen a devenit un nume important în industria rock în 1975, odată cu lansarea celui de-al patrulea album, "A Night at the Opera", ce conţine legendara piesă "Bohemian Rhapsody", compusă de Freddie Mercury. De altfel, tot Freddie Mercury este acela care a compus versurile pieselor "Crazy Little Thing Called Love", "We Are The Champions", "Somebody To Love".

Trupa Queen a fost desemnată în anul 2007 "cel mai bun grup britanic al tuturor timpurilor", în urma unui sondaj organizat de BBC Radio.