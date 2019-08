Fantana din curtea lui Dinca a fost secata in cautarea de noi probe

Curtea lui Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii care de mai bine de trei saptamani cauta indicii in curtea si casa monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca, au secat, inclusiv, fantana aflata pe terenul criminalului. Surse judiciare au declarat ca pompierii au intrat, de doua ori, in fantana adanca de 20 de metri. Acestia au scos apa si au cautat in malul de pe fundul acesteia probe - oase sau ramasite umane - care sa dovedeasca vinovatia lui Dinca, dar, pana acum, nu s-a descoperit nimic care sa-l incrimineze. Prima marturisire a criminalului din Caracal despre rapirea si uciderea Alexandrei Pe de alta parte, sursele noastre spun ca este cert faptul ca Alexandra si Luiza au fost ucise si arse. Acest lucru va fi demonstrat de specialis ...