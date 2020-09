"Fantoma" protestului de la 10 august, colonelul de jandarmerie Catalin Paraschiv, a facut plangere la CNA impotriva lui Rares Bogdan si lui Oreste

Colonelul Catalin Paraschiv, supranumit "fantoma in alb" dupa mitingul din 10 august 2018, i-a reclamat pe CNA pe Oreste Teodorescu si Rares Bogdan pentru afirmatii facute de acesti intr-o emisiune la Realitatea Plus in luna august. CNA a analizat emisiunea, iar Realitatea a fost amendata cu 10.000 de lei, transmite Pagina de Media.