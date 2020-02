Fapte nu vorbe! Constanta Restart in actiune, din nou! (galerie foto+video)

#Fapte nu vorbe! Constanța Restart în acțiune, din nou!La această oră, în cartierul Km 4-5, în dreptul magazinului LIDL are loc prima acțiune din anul 2020 de plantare a 40 de copaci, la inițiativa Asociației Constanța Restart.„O acțiune relativ mică, în comparație cu cele de până acum, însă este una dragă nouă, deoarece ne întoarcem în locul în care am avut prima noastră acțiune de plantare (8.04.2018 - atunci când am plantat tot aici 90 de copaci).De data aceasta, vom înlocui copacii uscați și vom planta noi copaci”, a declarat av. Cătălin Filișan, promotorul acestor acțiuni.