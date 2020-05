Fara nicio restricție, Suedia e pe locul 5 in lume mortalitatea COVID-19

Suedia nu a emis niciodată restricții obligatorii pentru a reduce răspândirea noului coronavirus, solicitând în schimb cetățenilor săi să mențină în mod voluntar distanța socială. Suedia are un număr relativ mare de decese pe cap de locuitor și numărul de îmbolnăviri în comparație cu alte țări – semne că strategia poate să nu funcționeze, susține […] The post Fără nicio restricție, Suedia e pe locul 5 în lume mortalitatea COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.