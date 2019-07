Fara numar pentru Marica, prietenul sefului CJC: La cine a ajuns suma de 2,5 milioane de lei, finantare nerambursabila pentru activitati sportive! (document)

Bani judeţeni nerambursabili pentru proiecte sportive, undeva la 2,5 milioane de lei, au fost aprobaţi după îndelungi dispute verbale de aleşii judeţeni. Potrivit Legii 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general, o comisie de analiză din cadrul CJC a fost de acord să finanţeze patru activităţi sportive la nivelul judeţului Constanţa, iar consilierii nu au făcut decât să ia act de hotărârea acestei comisii.Cu toate că au fost depuse mai multe proiecte, după încheierea sesiunii de contestaţii, doar patru cluburi sau asociaţii au reuşit să-i convingă pe membrii comisiei de selecţie a proiectelor.Cei mai mulţi bani - şi deja bate la ochi - au fost alocaţi Asociaţiei Suporter Spirit Club Sportiv. Aceştia au primit suma de 1.747.700 de lei pentru evenimentul „Joacă fotbal cu FC Farul Constanţa”. Asociaţia înfiinţată în 2016 îşi propune să ducă mai departe spiritul farist, potrivit site-ului asociaţiei. Pe 20 septembrie 2018, la Judecătoria Constanţa a fost înregistrată cauza cu numărul unic 25572/212/2018, în care petent a fost Asociaţia Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanţa. Obiectul dosarului a fost „acordare personalitate juridică modificare acte constitutive“.Pe 24 septembrie, soluţia instanţei a fost „Admite cererea“, iar soluţia pe scurt - „Admite acţiunea. Cu drept la apel în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24.09.2018“.Preşedintele asociaţiei, fostul fotbalist Tiberiu Curt, ne-a precizat că vor da dovadă de transparenţă pe toată durata derulării proiectului. Fără a intra în detalii legate de proiect, Curt a admis că banii sunt destinaţi echipelor de copii şi juniori ale FC Farul.Potrivit proiect postat pe site-ul CJC şi pe care îl puteţi consulta şi în secţiunea „Documente”, copiii şi juniorii vor derula un campionat (tur/retur) din care 11 etape la Constanţa pe stadionul din Complexul Sportiv „Gheorghe Hagi” (25 iunie - 31 decembrie 2019), un cantonament de pregătire la Braşov (17-28 iulie 2019), vor participa la un turneu de pregătire sportivă în România sau Bulgaria în perioada 29 iulie - 2 august 2019), vor fi asigurate condiţii de pregătire sportivă în perioada iulie -decembrie 2019, va fi finanţată participarea la Campionatul Judeţean şi Campionatul Elite - juniori A – U19, juniori B - U17 şi juniori C – U15, juniori D – U13 şi juniori D – U11.Obiectivele proiectului finanţat cu cea mai mare sumă în acest an sunt:evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă şi reprezentarea creşterea prestigiului comunităţilor locale;- dezvoltarea disciplinei fotbal ca sport tradiţional la nivelul judeţului Constanţa;- susţinerea, redresarea jocurilor sportive prin participarea în competiţii de fotbal a seniorilor în întreceri oficiale naţionale, participarea la campionatele de juniori U19, U17, U15, U13, U11, grupe de începători, conform regulamentului FR Fotbal şi AJ Fotbal.- clasarea pe locurile 1-12 în Liga a II - a Campionatului Naţional de fotbal organizat de FR Fotbal la sfârşitul turului;- clasarea pe locurile 1-12 în campionatele de juniori U19, U17, U15, U13, U11 organizate de FR Fotbal/AJ Fotbal la sfârşitul turului;- pregătire sportivă centralizată la grupe de 6, 7,8,9,10 ani cu personal specializat;- evaluarea continuă a lotului de antrenori şi sportivi pentru crearea unui colectiv competitiv la nivel naţional.După cum puteţi observa, unele evenimente din cadrul proiectului deja au avut loc şi, teoretic, nu mai pot fi finanţate, iar secondo, în calendarul de obiective se face referire şi la echipa de seniori patronată de fostul internaţional Ciprian Marica, un apropiat al şefului CJC, Marius Horia Ţuţuianu.Ciprian Marica, finanţator al SSC Farul, spune că a trimis deja modificările de rigoare la proiectul finanţat de Consiliul Judeţean, în condiţiile legale, în condiţiile în care o parte din evenimentele propuse de asociaţie au avut deja loc. Marica a ţinut să precizeze că SSC Farul nu are culoare politică.Vă reamintim că, în toamna anului 2018, a fost inaugurată, după modernizare, sala de sport a Şcolii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza“ din Constanţa. Sala a primit numele fostului fotbalist al echipei naţionale Ciprian Marica, cel care finanţează formaţia din Liga a 2-a SSC Farul Constanţa.La Clubul Sportiv Happy Kids 2010 Medgidia s-au acordat 323.289 de lei pentru evenimentul „Iubesc Handbalul“; la CS Karate Dinamic Constanţa se duc 100.855 de lei, pentru activitatea „Campioni şi viitori campioni constănţeni“; la Asociaţia Club Sportiv Academia de Volei Tomis s-au dus 287.010 lei pentru „Constanţa Tour Beach Volley“. Detalii despre aceste proiecte găsiţi în secţiunea „Documente”.Toate aceste proiecte, detaliate şi defalcate, au fost puse la dispoziţie aleşilor locali şi mass-mediei cu doar o oră înainte de şedinţa de Consiliu Judeţean care a avut loc miercuri, 24 iulie a.c., făcând imposibilă o analiză reală a acestora.