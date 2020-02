Fara o propunere de premier, Kelemen Hunor și-a spus punctul de vedere in fața lui Iohannis

In cadrul discutiilor de la Cotroceni, liderul UDMR Kelemen Hunor l-a asigurat pe Klaus Iohannis ca nu va sustine crearea unei majoritati in jurul unui candidat PSD pentru functia de premier. Totodata, el a subliniat ca formatiunea sa isi doreste alegeri anticipate, dar nu organizate in aceeasi zi cu cele locale.

"I-am spus presedintelui care este punctul nostru de vedere legat de situatia politica. Am spus ca nu vom constitui o majoritate in jurul candidatului PSD la premier, votul pe motiune a fost pentru ca nu vrem alegeri pentru primari in doua tururi. I-am spus si ca nu avem propunere pentru premier", a spus Hunor.El a precizat ca daca OUG pentru alegeri va intra in vigoare, trebuie sesizata Curtea Constitutionala.