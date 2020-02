Fara ocolișuri! Rareș Bogdan il catalogheaza 'arogant' pe Dan Barna: liberalul dezvaluie un episod dupa caderea Guvernului Dancila

Fără ocolișuri! Prim-vicepreședintele Rareș Bogdan consideră că USR-PLUS trebuie cooptat la guvernare, cu liderul USR-ist Dan Barna vicepremier, pe care însă l-a catalogat drept "arogant".

Redăm în continuare un fragment din interviul acordat de europarlamentar pentru HotNews:

HotNews.ro: În fine, mă îndoiesc, dar hai să revenim la prezent, la alegerile europene de exemplu, când s-a candidat pe partid, în București, USR-PLUS a ieșit pe primul loc, nu PNL-ul.



Rareș Bogdan: Da. Pentru că era nou, așteptare uriașă. Dar părerea mea e că s-a văzut lipsa de experiență politică la colegii de la USR-PLUS și, dacă nu au avut liderii experiență politică - ceea ce, având în vedere clasa politică românească, poate fi uneori un mare avantaj că ești mai proaspăt - trebuia să-și ia niște consultanți foarte buni, care să înțeleagă șurubăreala asta din zona politică, de tranșee, zonă pe care o cunoaște Ludovic extrem de bine, de exemplu. Din tranșeele politicii, din negocierile parlamentare, ei au greșit enorm.



Cea mai mare greșeală pe care au făcut-o a fost că nu au cerut intrarea la guvernare alături de noi. Dacă ei intrau la guvernare, însemna asumare, Românilor le plac oamenii care-și asumă, oamenii curajoși, cu voință. Au părut ca un partid care nu dorește decât să stea în opoziție, care nu dorește decât să-ți arate degetul și nu-și asumă să schimbe ceva. Să nu vă imaginați că noi ne-am asumat fericiți, cu 8 forțe politice, o coaliție imposibilă, care până mai ieri ne înjurau de mama focului, ani de zile. Dar n-am avut ce face, pentru că România avea nevoie de o schimbare, avea nevoie de un guvern, iar guvernul Dăncilă nu mai putea continua, pentru că era un dezastru pentru această țară, pentru toți cetățenii țării, din țară sau din afară. Asta a fost prima lor greșeală, pentru că au părut șovăielnici, oamenii n-au mai înțeles ce să mai creadă.



În al doilea rând, au greșit profund în momentul în care aveau un lider așezat, european convins, cu un glas clar, rațional și cu o bună credibilitate publică, în persoana lui Dacian, cu care sunt prieten, m-am întâlnit și ieri cu el și o să mă văd și astăzi cu el, suntem într-o relație bună... Să-l ai pe Dacian și să optezi pentru un tânăr - poate de viitor- dar... Eu i-am spus: "Băi, Dane, nu mai fi așa de arogant, că mă enervezi cu aroganțele tale!".

SURPRIZĂ - Cea mai mare fabrică de încălţăminte de după Primul Război Mondial a ieșit din insolvență. Ce datorii a plătit Clujana în ultimii 2 ani



HotNews.ro: Era arogant Dan Barna?



Rareș Bogdan: Era arogant. Păi mă întâlnesc cu el în lift, sta așa pe spate... Îi zic: "Băi, alo! Fii, măi, om. Vorbește cu liftiera, vorbește cu... suntem cinci oameni în lift. Ce-i cu tine, mă, zi, așa vrei să faci politică?!". Deci, părerea mea e, când îl ai pe Dacian, să optezi pentru candidatura lui (Dan Barna - n.r.)... Eu m-am bucurat, că pe lângă el, Klaus al nostru părea om de lume, pe lângă Barna...



HotNews.ro: Care, altfel, cum părea (Iohannis - n.r.)?



Rareș Bogdan: Păi nu știu cum părea altfel... Eu știu că e un om extraordinar și un om cu emoție (râde - n.r.). În momentul în care l-au ales pe Dan Barna, Iohannis părea băiatul de la bere pe lângă el. Dar, mă rog, asta e altă discuție, hai să trecem la... Sunt bine dispus astăzi.



HotNews.ro: Tot pe localele acestea, cine ar putea să fie un jolly joker, care să schimbe acum lucrurile, să intre în luptă și să schimbe niște lucruri pe dreapta acolo? Ați auzit ceva?

Cozmin Gușă detonează NUCLEARA în PSD: s-au comandat execuții în mass-media între colegii de partid



Rareș Bogdan: Am auzit, am auzit de multe personaje. Mai citesc și eu Facebook-ul și internetul. Va fi o luptă interesantă în zona dreptei, stângii, pentru că unele personaje și-au anunțat candidatura și nu sunt în zona dreptei, sunt undeva la mijloc. Părerea mea e că va fi o afluență fără precedent de candidați, părerea mea este că se va câștiga cu 25-28, până în 30%. Adică nereprezentativi, ceea ce e urât, pentru că reprezentativitatea și legitimitatea ți-o dau două tururi de scrutin și o câștigare cu peste 50% din cei interesați de viața cetății. Și lucrul ăsta se va resimți.



HotNews.ro: Aici a sacrificat premierul Orban, trebuia să dea ordonanță de urgență.



Rareș Bogdan: Nu. E acuzat pe nedrept. Vă spun: până seara, era ordonanță de urgență. Am avut informații clare și au analizat constituționaliștii noștri, Renate Weber era pregătită să atace ordonanța de urgență, Avocatul Poporului, un alt personaj ciudat. Nu știu dacă-ți amintești, dar Renate Weber a fost la Fundația Soros, un luptător deosebit pentru drepturile civice, pentru societate civilă, pentru deschidere, pentru democrație reală, pentru presă liberă. Domn'e, și femeia aia, o ciudățenie totală, e un fel de Tăriceanu cu fustă. Personaje care de la lumina anilor '90, pe care ne-o ofereau prin prestația lor și speranța, au ajuns să fie niște aparatcici absolut nenorociți. Mă rog, doamna Weber ne-ar fi atacat ordonanța. Și atunci, toată situația devenea tragică. Ludovic Orban a făcut o chestiune care arată curaj. A venit, și-a pus mandatul pe masă. Sigur, unii ar zice că e strategie. Stai puțin. Astăzi, guvernul Orban nu mai are toate prerogativele, e într-un picior, un picior este amputat.



HotNews.ro: Și România stă aproape jumătate de an cu un guvern într-un picior...



Rareș Bogdan: Dacă nu suntem atenți și PSD-ul nu-i luat de către oameni cu "huo!", ca să se liniștească, să intre în săli, pentru că vrea să boicoteze (votul pentru respingerea guvernului propus - n.r.), dacă în Biroul Permanent, unde au majoritate de plus patru, vor reuși să stea spate în spate și să ne încurce, ne putem trezi până în septembrie cu o situație de genul acesta. Și ar fi un dezastru pentru România.



HotNews.ro: Deci până în septembrie pot să se amâne alegerile anticipate parlamentare?



Rareș Bogdan: Ei asta și-ar dori. Părerea mea este că noi vom reuși să facem anticipate în luna iunie și vom face anticipate sau în aceeași zi, sau la o săptămână distanță sau la două săptămâni distanță (de locale - n.r.).



HotNews.ro: Bun și după alegerile anticipate, cum veți guverna România sau cine va guverna România? E clar, PNL s-a distanțat, e în vârf în sondaje, acolo, o să se ducă aproape de 50%, să zicem, dar nu va avea majoritatea, deci cum veți guverna, cu USR, cu PLUS?



Rareș Bogdan: Obligatoriu cu USR-ul. Obligatoriu cu USR, cu Dan în guvern, vicepremier.



HotNews.ro: Îi oferiți funcția de vicepremier lui Dan Barna...



Rareș Bogdan: Nu, el e un băiat deștept, dar, v-am spus, are o problemă, cred că de comunicare, așa, pare... Și înălțimea asta, uneori ăștia înalți... Marii lideri ai lumii au fost în general persoane mai mititele, așa.



HotNews.ro: Da, Napoleon era mic.



Rareș Bogdan: Erau mai mititei cam toți așa, de la Alexandru Macedon încoace. Dar nu, noi suntem într-un parteneriat firesc cu USR. Cu USR, că acum cu USR-PLUS sau cum va fi...



HotNews.ro: Vor fuziona, înțeleg...



Rareș Bogdan: Sper că, foarte bine. Noi vom fi într-un parteneriat cu ei și vom guverna și vom schimba România împreună cu ei. Nu avem cum nici singuri, nici nu-i sănătos, să știți. Nu-i sănătos, eu le tot spun colegilor: "Domn'e, ce a făcut PSD-ul trebuie să fie o luare aminte pentru toate forțele politice și pentru toți oamenii raționali din România. Nicio forță politică în această țară nu trebuie să mai ajungă să aibă 46%, pentru că i se umflă capul. Ăștia, liderii se pare că sunt niște demoni, care, dacă nu sunt sănătoși sau nu au o raportare ori la o divinitate, ori o curățenie sufletească, ăștia derapează. Am avut derapaje grave în istorie.



Cred că un guvern susținut de o coaliție formată din 2-3 forțe politice, cred că este ceea ce e necesar României, pentru că România are nevoie de reformă administrativ-teritorială, de reformă constituțională reală, are nevoie de câteva chestiuni, care, în parteneriat cu președintele României, să refacă... (...) Astăzi gândiți-vă în ce situație este România: avem un președinte care în următorii 5 ani e la Cotroceni. Avem un Partid Național Liberal care e într-un parteneriat firesc, normal pe care eu îl susțin întru totul, cu USR. Și avem un partiduleț ceva mai mic, dar care poate fi atras în această construcție, PMP-ul lui Eugen Tomac și Traian Băsescu. În afară de asta avem o formațiune politică, care controlează voturile a 500-600 de mii de oameni și care a fost un partener onest față de noi în cele 3 luni de guvernare, UDMR. Sunt totuși 4 forțe politice cu care poți să gândești politici pe termen lung, de 3-5 ani.



Eu nu cred în niciun parteneriat de niciun fel cu socialiștii. Socialiștii s-au epuizat complet în România, politicile lor au dus la sărăcie, ăștia doar au împărțit sărăcia. Noi vrem să creăm bogăție. Bogăția n-o creezi decât cu politici de dreapta asumate.



Și sigur, având grijă, garantând dreptul oamenilor la sănătate. Acum, marea dezbatere este pe accesul la sănătatea publică, unde eu cred că nu comunicăm suficient de bine. Subiectul în sine sigur că este suculent, e cu multiple interese, cu aplicabilitate pentru cetățenii României. Dar dacă nu comunici bine pe subiectul acesta, te poți îngropa, dacă comunici bine și explici că retorica de fake news și fake news-urile lansate de PSD și de propaganda roșie nu trebuie să te îngroape ca politică guvernamentală, atunci vei reuși, dar pentru asta trebuie să fii convingător, să crezi în ceea ce faci, să-ți pui miniștrii la treabă și să înțeleagă că degeaba fac lucruri grozave, dacă nu comunică suficient de bine, ele nu se văd.