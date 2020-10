Fara permis si cu alcoolemie de 2.97 mg/l, s-a rasturnat cu masina pe Autostrada Soarelui

În România, toleranța în ceea ce privește conducerea sub influența alcoolului este zero. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană având o imbibaţie alcoolică în sânge de peste 0,8 g/l este infracţiune. Sub această valoare, fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, se arată în comunicat.